Woonwagenbewoners toch vertrokken uit Erasmuslaan 30 augustus 2018

De woonwagenbewoners die dinsdag het terrein Heirweg I in Elewijt inruilden voor een braakliggend terrein in de Erasmuslaan in Eppegem zijn gisteren alweer vertrokken. Daardoor hoeft de gemeente geen gerechtelijke procedure te starten.





De 25 Franse gezinnen streken midden augustus zonder toestemming neer in Elewijt. Ze kregen van burgemeester Bart Coopman (CD&V) uitzonderlijk twee weken de tijd om te vertrekken. Dinsdag verlieten ze het terrein op de afgesproken datum, maar even later hadden ze hun woonwagens op een braakliggend terrein in de Erasmuslaan in Eppegem geparkeerd. Ze lieten weten dat ze dachten dat ze op het grondgebied van Grimbergen stonden. Burgemeester Coopman kon er niet om lachen en gaf hen 48 uur de tijd om zijn gemeente te verlaten. Deden ze dat niet, dan dreigde hij met een gerechtelijke procedure.





Maar zover komt het nu uiteindelijk niet, want gistermiddag omstreeks 12 uur pakten de Franse gezinnen hun biezen. Waar naartoe, is niet geweten. (RDK)