Woonwagenbewoners mogen tot vrijdag blijven Burgemeester bereikt overeenkomst met Franse families die wel waarborg moeten betalen voor eventuele schade Dimitri Berlanger

29 maart 2019

15u57 0 Zemst De woonwagenbewoners die donderdag zonder toelating de terreinen aan de Heirweg hebben ingepalmd moeten uiterlijk volgende vrijdag vertrekken. Dat zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). Ze is ‘not amused’ maar heeft met de groep toch een akkoord bereikt. De Franse families moeten ook een waarborg betalen voor eventuele schade die ze aanrichten.

Een 20-tal woonwagens van 13 families zijn donderdag aan de Heirweg I neergestreken. Zonder toelating van het gemeentebestuur, dat een aanvraag op voorhand al had geweigerd. Begin maart vroeg een onderhandelaar al aan burgemeester Veerle Geerinckx of de groep op dit terrein mocht staan. Zowel per mail als aan de telefoon maakte de burgemeester duidelijk dat dit niet kon. Er werd ook geen ander terrein in Zemst geschikt gevonden voor een dergelijk grote groep. Bij haar negatief advies voegde de burgemeester ook de contactgegevens van de reguliere woonwagenterreinen en campings in de omgeving.

Ondanks het duidelijk negatieve antwoord van de burgemeester, nam de groep het terrein toch in. Dit gebeurde zo snel - op ongeveer een kwartier tijd - dat er geen tegenhouden aan was. Ze hebben daarvoor ook eerst de afsluitende paaltjes had verwijderd. De burgemeester ging onmiddellijk ter plaatse, samen met de politie.

Vanmorgen rond 9 uur vond verder overleg plaats tussen de woonwagenbewoners, burgemeester en politie. Burgemeester Geerinckx is ‘not amused’ met heel de situatie. “We gaan helemaal niet akkoord met de manier waarop zij onze grond komen bezetten”, legt ze uit. “Ze wilden graag drie weken blijven maar daar gaan wij niet mee akkoord. Ik had ze liefst al tegen maandag zien vertrekken. Uit het gesprek dat ik met hen voerde, bleek dat ze tegen dan onmogelijk een alternatief konden uitwerken. Daarop heb ik de uiterlijke datum van vertrek vastgelegd op 5 april.”

“Donderdag en ten laatste vrijdag moeten ze hier weg zijn. Ze betalen ons ook een waarborg van ongeveer 1.300 euro voor het geval ze schade zouden aanrichten. Uiteraard zullen we dit zelf ook nauwgezet in de gaten houden.” De politie voerde intussen ook een identiteitscontrole uit bij de bewoners.

“Het staat ook mee in de overeenkomst dat zij een terrein bezetten waar al een andere huurder voor is”, vervolgt Geerinckx. “De erfgoedvereniging vzw Heirweg heeft de terreinen, die eigendom zijn van de gemeente, in concessie. Zij hadden net een werkweekend gepland als voorbereiding van een aantal evenementen die ze binnenkort voorzien. In de overeenkomst staat dat zij hen niet mogen hinderen en hen op elk moment toegang moeten verlenen op eenvoudig verzoek. Als het nodig is moeten ze zich ook verplaatsen.”