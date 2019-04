Woonwagenbewoners hebben Heirweg I nog niet verlaten Robby Dierickx

03 april 2019

10u59 0 Zemst De woonwagenbewoners die afgelopen donderdag de terreinen van Heirweg I in Elewijt inpalmden, zijn voorlopig nog niet vertrokken. Ze krijgen tot vrijdagmiddag de tijd om het terrein te verlaten.

Dertien Franse families streken vorige week donderdag met een twintigtal woonwagens neer in Elewijt. Enkele weken voordien hadden ze al een aanvraag ingediend om drie weken op de terreinen van Heirweg I te mogen staan, maar die aanvraag werd geweigerd door het gemeentebestuur. Daar trokken de woonwagenbewoners zich echter niets van aan, want donderdag verplaatsten ze enkele paaltjes om zich de toegang tot het terrein te verschaffen. Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) ging meteen met de politie ter plaatse en bereikte uiteindelijk een akkoord met de families. De woonwagenbewoners moeten de terreinen ten laatste nu vrijdag rond de middag verlaten. “Doen ze dat niet, dan zullen we verdere stappen ondernemen”, zegt Geerinckx. “Maar we gaan ervan uit dat ze hun belofte nakomen.”

Volgens de burgemeester zijn er voorlopig geen klachten van buurtbewoners. De woonwagenbewoners betaalden ook een waarborg van 1.300 euro voor het geval ze schade aan het terrein zouden berokkenen.