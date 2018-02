Woning onbewoonbaar na brand, even asbestgevaar 07 februari 2018

02u34 0 Zemst Een hevige brand heeft gistermiddag even voor paniek gezorgd op en rond de Zemstesteenweg. Het vuur ontstond om 13.45 uur in een woning die gerenoveerd werd.

"De oorzaak is wellicht te zoeken bij een elektrisch verwarmingstoestel op de zolderverdieping. Het vuur verspreidde zich razendsnel naar het dak", zegt Filip Van Steenbergen, korpschef van politiezone KASTZE (Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst). Aangezien het dak uit golfplaten bestond, werd er even gevreesd dat er asbest zou vrijkomen. Er werd dan ook uit voorzorg een perimeter ingesteld.





De brandweer kreeg het vuur al snel onder controle en ook het asbestgevaar bleek al snel geweken. "De deeltjes kwamen in enkele velden in de buurt terecht", aldus Van Steenbergen. "De milieuambtenaar zal ervoor zorgen dat ze snel opgeruimd worden."





Minder goed nieuws was er voor de eigenaars van de woning. De schade is immers erg groot. De politie zorgde voor onderdak voor de bewoners en hun negen honden. Voorlopig kunnen ze nog niet terugkeren naar huis. (VDBS)