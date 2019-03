Wijkraden moeten brug bouwen tussen schepencollege en burgers RDK

20 maart 2019

Het schepencollege van Zemst wil inzetten op participatie en heeft daarom een projectvoorstel voor de opstart van wijkraden ingediend. Als het project weerhouden wordt, dan zal de gemeente begeleid worden door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten en participatiespecialist Levuur.

In de wijkraden zouden geïnteresseerde en geëngageerde inwoners samen met enkele afgevaardigden van de gemeenteraad – zowel van de meerderheid als de oppositie – kunnen nadenken over vooraf vastgestelde problemen om samen tot een oplossing te komen. Deze manier van werken moet een informatiestroom van de basis, de inwoners, naar de top, het gemeentebestuur, brengen en moet zorgen voor een breder draagvlak voor beslissingen die later door het schepencollege en de gemeenteraad genomen zullen worden.

Het projectvoorstel werd maandag ingediend bij de Vlaamse overheid.