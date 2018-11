Wie crowdfunding voor dodehoekalarm steunt, krijgt eerste versie van toestel Robby Dierickx

08 november 2018

11u39 0 Zemst Een maand nadat de crowdfunding opgestart werd voor het dodehoekalarm SofAlert, blijkt het succes niet te volgen. Daarom wordt de tactiek bijgeschaafd: wie 50 euro schenkt, krijgt de eerste versie van het toestel wanneer het op de markt komt.

Het dodehoekalarm voor fietsen is een idee van drie vriendinnen van Sofie De Ridder, het meisje dat op 29 juni 2016 op 12-jarige leeftijd om het leven kwam bij een dodehoekongeval op het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Damstraat in Zemst. Het zijn ook de ouders van Kato Reynaert, één van die vriendinnen, uit Hofstade die begin vorig jaar het bedrijfje Detectin Traffic oprichtten. Het doel is om de droom van hun dochter waar te maken en zo’n alarmsysteem te ontwikkelen.

Inmiddels is een eerste prototype klaar. Het toestel, dat op de fiets geplaatst wordt, slaat alarm wanneer een dodehoekongeval dreigt. Maar om het ook effectief op de markt te krijgen, moeten de ouders van Kato voldoende geld verzamelen. Daarom werd vorige maand een crowdfunding opgestart. “Maar die loopt niet zo vlot”, geeft Els Dauwe toe. “Uit een rondvraag bleek dat potentiële sponsors afhaakten omdat er geen compensatie tegenover hun gift stond. Daarom krijgt wie 50 euro stort, voortaan de garantie dat hij of zij de eerste versie van de SofAlert ontvangt wanneer we het toestel op de markt krijgen. Uiteraard verdienen ook zij die ons reeds gesteund hebben zo’n toestel.”

Met de crowdfunding willen Els Dauwe en haar man Peter Reynaert 25.000 euro inzamelen, genoeg voor een industrieel prototype. Dat zal dan door zowat honderd mensen getest worden. Pas daarna kan het toestel ook echt in productie gaan.