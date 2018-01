Wie blaast laatste café nieuw leven in? DE KROEG STAAT SINDS AUGUSTUS LEEG, EIGENAAR ZOEKT NIEUWE UITBATER ROBBY DIERICKX

Eigenares Marina Verhagen hoopt om het café tegen de lente opnieuw te openen. Zemst Met de dreigende sluiting van café Van Noyen moeten de Zemstenaars het binnenkort mogelijk zonder café stellen. Eerder dit jaar ging namelijk ook al De Kroeg dicht. Maar voor dat laatste café is er nu toch een toekomst, want de eigenaars van het gebouw gaan op zoek naar een nieuwe uitbater. "Een gemeente zonder café, is als een café zonder bier", klinkt het.

Net voor Nieuwjaar geraakte bekend dat Rita Verdickt, die al 22 jaar achter de toog staat van café Van Noyen in de Hoogstraat in Zemst, haar kroeg meer dan waarschijnlijk moet sluiten na een conflict met de bierhandelaar. Ze hoopt die sluiting nog te voorkomen, maar de kans is reëel dat ze binnenkort op straat staat. En daardoor dreigt Zemst zonder café te vallen, want de voorbije maanden en jaren gingen ook cafés Prins Leopold en De Kroeg dicht. Maar voor dat laatste café is nu toch een oplossing in de maak, want de eigenaars van het pand langs de Brusselsesteenweg zijn op zoek naar een nieuwe uitbater.





Heringericht

"Nadat de vorige uitbater in augustus stopte, zijn we gestart met de herinrichting van het interieur", zegt Marina Verhaegen, wiens vader jarenlang bierhandelaar en eigenaar van verschillende cafés in de omgeving was. "Ik verwacht dat de opfrissingswerken in de loop van volgende maand klaar zullen zijn, zodat er vanaf de lente opnieuw bier door de leidingen kan vloeien."





De voorbije weken gonsde het echter van de geruchten als zou er een tapasbar in het pand langs de Brusselsesteenweg geopend worden. Maar die plannen zouden volgens diezelfde geruchtenmolen onlangs afgesprongen zijn, waardoor de eigenaars nu toch opnieuw op zoek zijn naar een café-uitbater. "Dat verhaal klopt niet", aldus Marina Verhaegen. "Ik heb geen weet van plannen voor de opening van een tapasbar. Het is altijd onze bedoeling geweest om opnieuw een café in het gebouw onder te brengen. De Kroeg heeft tientallen jaren goed gedraaid, dus ik zou niet weten waarom er hier plots iets anders onderdak moet krijgen. Zeker omdat het aantal cafés in Zemst de voorbije jaren fors daalde. Daarom is het belangrijk dat er binnenkort opnieuw bier door de leidingen in ons pand kan vloeien. Het cafégebeuren zit in ons bloed. Als bierhandelaar was mijn vader thuis in die wereld. Daarom besloten we om te investeren in een nieuwe inrichting zodat de nieuwe uitbater in een mooi interieur kan starten."





In lente heropenen

Volgens Marina Verhaegen zijn er ondertussen al verschillende kandidaat-uitbaters opgedoken. "Maar voorlopig is er nog niets concreets", klinkt het. "En dus blijven we zoeken naar een nieuwe uitbater. Ik hoop die uiteraard zo snel mogelijk te vinden, zodat er in de lente opnieuw pintjes geserveerd kunnen worden."