Wereldlichtjesdag in Parochiezaal RDK

03 december 2018

Op zondag 9 december wordt in de Parochiezaal van Eppegem een bijeenkomst gehouden in het kader van de Wereldlichtjesdag. Elke tweede zondag van december worden om 19 uur kaarsjes aangestoken ter nagedachtenis van overleden kinderen. Voor de tweede maal organiseert men in Zemst een bijeenkomst waarop teksten worden voorgelezen, liedjes worden gezongen en samen kaarsjes worden aangestoken.

Iedereen is welkom vanaf 18 uur in de Parochiezaal in Eppegem. De viering start om 18.20 uur. Nadien kan er nog worden nagepraat met een drankje.