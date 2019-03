Warmtescans vroeger dan normaal stopgezet door te hoge temperaturen RDK

08 maart 2019

15u52 0

Door de te hoge temperaturen worden de warmtescans van woningen in Zemst vroegtijdig stopgezet. Tijdens de wintermaanden voerde 3Wplus opnieuw warmtescans uit, waarmee bepaald wordt op welke plaatsen energie verloren gaat in de woningen. De aanvragen liepen vlot binnen, maar door het warme weer loopt het seizoen voor de scans vroeger dan gepland ten einde. De energiedeskundigen zullen zich nu nog focussen op de laatste woningen die nog moeten worden gescand. Nadien stoppen ze ermee voor deze winter. Voor een volgende mogelijkheid is het wachten op de volgende winter.