Wandel- en fietslussen voor kinderen op komst

Het schepencollege onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om wandel- en fietslussen voor gezinnen met kinderen te creëren. Die moeten de verschillende speelzones beter met mekaar verbinden.





Het idee komt niet van het schepencollege zelf, maar is het gevolg van de plannen voor de aanleg van wandel- en fietslussen in en rond Mechelen.





Met het project ORIOM (Open Ruimte In en Om Mechelen) wil het Regionaal Landschap Rivierland (RLRL) het wandel- en fietsaanbod voor gezinnen met kinderen verder promoten.





Het gaat over kortere lussen langsheen mooie landschappen, ingericht met speelnatuur of andere spelaanleidingen, bestaande speelterreinen, educatieve elementen of andere interactieve spelmogelijkheden.





Omdat het aanbod van bestaande speelzones in Zemst vrij groot is, maar de verbinding tussen de verschillende zones ontbreekt, wil het gemeentebestuur nu mee op de kar springen. Concreet wordt onderzocht waar wandel- en fietslussen gecreëerd kunnen worden. Er zullen startpunten met interactieve, educatieve, natuurlijke en speelse elementen komen. Een concrete timing hiervoor is er evenwel nog niet. (RDK)