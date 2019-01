Waenrodehof krijgt natuurlijk speelplein RDK

17 januari 2019

Op basis van de suggesties van de bewoners en de kinderen van het Waenrodehof in Eppegem heeft de gemeente een voorontwerp voor het nieuwe speelterrein in de straat laten maken. Uit de infovergadering met de buurt bleek dat de voorkeur naar een natuurlijk speelplein met enkele speeltoestellen op maat van de wijk ging. Op zo’n speelplein staan geen dure toestellen, maar spelelementen die de fantasie prikkelen. Zo worden er boomstammen, sierkeien en heuvels geplaatst en kan men ook in water spelen. Struiken, gras en bosjes vervolledigen de spelbeleving. Het voorstel zal nu eerst nog besproken worden met de buurt. Gaan de bewoners akkoord, dan kan gestart worden met de aanleg van het speelplein.