Vrouw kan brandje aan elektrisch verwarmingstoestel zelf blussen

09 maart 2019

Een jonge moeder heeft vrijdagavond omstreeks 20 uur zelf een brandje aan een elektrisch verwarmingstoestel geblust. Het vuur brak uit in een woning langs de Weerdsesteenweg in Elewijt. De vrouw had het elektrisch verwarmingsvuurtje aangezet terwijl haar kinderen in bad zaten. Toen ze zag dat het toestel vuur vatte, begon ze zelf met de bluswerken. De brandweerzones van Mechelen en Vlaams-Brabant West werden opgetrommeld, maar toen de brandweermannen ter plaatse kwamen, was het vuurtje al geblust. Niemand liep verwondingen op en de schade bleef beperkt tot het elektrisch verwarmingstoestel.