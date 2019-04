Vrijwilliger met groene vingers voor Paviljoen Maria gezocht RDK

15 april 2019

08u17

Paviljoen Maria, de woongelegenheid waarbij zes mensen met een lichte tot matige mentale ondersteuningsnood wonen, is op zoek naar een vrijwilliger met groene vingers. Hij of zij zal de bewoners, die met de nodige begeleiding op hun eigen benen proberen te staan, leren hoe ze hun eigen tuintje kunnen onderhouden. Minimaal één dag per week zal de vrijwilliger met groene vingers de bewoners ondersteunen bij het opzetten van een moestuin en de verzorging ervan. Wie interesse heeft, kan zich aanbieden bij de gemeente of het OCMW.