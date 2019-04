Vrienden toeren met mobiele pizzabakkerij door regio:

“We hebben iets met vuur en eten” Robby Dierickx

02 april 2019

15u12 0 Zemst Wie het beu is om bij trouw-, communie-, verjaardags- of andere feesten steeds een friet- en hamburgerkraam te moeten bestellen, kan vanaf nu een beroep doen op Fireslice. Simon Mattelé (34) uit Nederokkerzeel en Jeroen Pishoudt (28) uit Elewijt trekken immers met hun mobiele pizzabakkerij door de regio.

Fireslice, zo heet het kersverse bedrijfje van de twee kameraden. “We hebben beiden iets met vuur en met eten”, vertelt Simon. “Na de talrijke barbecues waren we op zoek naar iets nieuws en kwamen we bij een houtoven voor pizza’s terecht. Na enkele testmomenten met kameraden, hebben we beslist om officieel van start te gaan. Mensen kunnen ons vanaf nu boeken voor hun feestjes, waar we ter plaatse pizza’s komen bakken. De klanten kunnen op voorhand de verschillende ingrediënten doorgeven, waarna alles vers gebakken wordt. Behalve de traditionele pizza’s kiezen we ook voor enkele speciale exemplaren. Zo zit er momenteel eentje met geitenkaas, appel en spek in ons gamma.”

Wie de mobiele pizzaoven op zijn of haar feest wil boeken, kan mailen naar fireslice_pizza@hotmail.com of surfen naar de Facebookpagina van Fireslice.