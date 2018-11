Vriend Pascale Bal krijgt 12 maanden met uitstel voor partnergeweld WHW

20 november 2018

15u14 0 Zemst Ernst N., de vriend van voormalig actrice Pascale Bal -bekend van haar rollen in ‘Familie’ en ‘Thuis’- is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel voor zwaar familiaal geweld.

De twee hadden op 25 augustus een gezellig uitje in discotheek The Villa. Nadat ze in de late uurtjes aangekomen waren bij haar woning in Zemst ontspon zich een heftige discussie. Zijn ex-vriendin, al langer een splijtzwam in de relatie, had hem die avond talloze malen gebeld. De emoties liepen dermate hoog op dat de Nederlandse dertiger Bal meerdere vuistslagen in het gezicht gaf en krabde. De politie kwam tussenbeide en Bal diende klacht in. “Het is een manipulator, narcist en psychopaat”, klonk het tegen de politie. Bovendien had hij haar in juni al eens proberen te wurgen. Zelf wist N. niet veel meer van wat er juist gebeurd was. “Ik drink niet veel - ik rook enkel cannabis. Maar als ik moe ben en toch eens alcohol drink ben ik wel wat prikkelbaarder.”Zoals vaak gebeurd bij partnergeweld vergaf de 47-jarige actrice haar vriend en werden de brokken gelijmd. “Dit doet echter niets af aan de zwaarwichtigheid van de feiten en de laakbaarheid van het gedrag van beklaagde”, verwierp de rechter de vraag tot opschorting van de verdediging naar de vuilnisbak.