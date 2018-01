Voormalige pastoor Devroye overleden 02u52 0 Zemst Eppegem is in rouw, want voormalig pastoor August Devroye is zondag op 93-jarige leeftijd overleden.

Devroye was tot 1999 pastoor in de Zemstse deelgemeente. De uitvaartplechtigheid vindt volgende week woensdag plaats.





August Devroye was jarenlang pastoor in Eppegem, tot hij in 1999 opgevolgd werd door Frans Metdenancxt. "August schitterde in zijn vriendelijkheid", aldus de huidige priester. "In zijn tijd was hij alleen voor de parochie van Eppegem verantwoordelijk, waardoor hij heel dicht bij zijn parochianen stond. Zo dicht dat hij zelfs alle jarige parochianen in zijn gemeente persoonlijk een bezoekje bracht."





Nadat hij in 1999 de fakkel doorgegeven had, verhuisde hij naar een rusthuis in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Hij woonde er niet alleen, hij was er ook aalmoezenier en deed er de misvieringen. Afgelopen zondag overleed August Devroye er op 93-jarige leeftijd. De uitvaartplechtigheid vindt volgende week woensdag om 10 uur in het rusthuis in Onze-Lieve-Vrouw-Waver plaats. (RDK)