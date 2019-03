Voormalige motorshop maakt plaats voor dertig assistentiewoningen Robby Dierickx

18 maart 2019

09u46 0 Zemst Langs de Brusselsesteenweg in Zemst wordt binnenkort de eerste steen van een project met dertig assistentiewoningen gelegd. De serviceflats komen op de plaats waar tot eind 2016 motorshop RMC Classics gevestigd was. De motorshop verhuisde iets meer dan twee jaar geleden van Zemst naar Vilvoorde.

Van de 23.240 inwoners die Zemst in 2017 telde, waren er 4.207 ouder dan 65 jaar. 1.298 daarvan waren zelfs 80-plussers. Die snelle vergrijzing zorgt er echter voor dat er ook nood is aan aangepaste woonvormen. En daarom start ontwikkelaar Brody binnenkort met de bouw van dertig assistentiewoningen langs de Brusselsesteenweg. Behalve de serviceflats met gemeenschappelijke faciliteiten komen er ook ondergrondse parkeerplaatsen en een aangelegde groene zone.

Op woensdag 20 maart vindt in gemeenschapscentrum De Melkerij in Zemst een informatieavond over het project plaats. Er zal uitleg gegeven worden over successieplanning en de erkende assistentiewoningen. Het lanceringsevenement van het project wordt dan weer op 30 en 31 maart, telkens tussen 11 en 15 uur, georganiseerd op de site zelf (Brusselsesteenweg 158).