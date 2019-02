Voetballer besteelt eigen ploegmaats WHW

21 februari 2019

13u23 0 Zemst Een Brusselse twintiger is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor diefstal. Een ploegspeler bleek hij niet te zijn. Hij roofde immers de kleedkamer van zijn eigen ploeg leeg.

Op 6 oktober 2017 was de training van de voetbalploeg uit Hofstade volop bezig toen een dief zich toegang verschafte tot de kleedkamer. Na de training stelden de spelers vast dat er enkele gsm’s en portefeuilles verdwenen waren. Onderzoek wees al snel uit dat een van de gestolen gsm’s geactiveerd werd met een andere simkaart in. Die stond op naam van M.E., die zelf ook speler was bij de ploeg.

Die training was hij ‘toevallig’ niet aanwezig. “Te moe”, had hij gemeld. Ondanks deze toevalligheden ontkende de man. “Ik heb daar niets mee te maken. Ik was mijn gsm en simkaart twee dagen eerder kwijtgeraakt. Die dief moet dus ook achter de diefstallen in de kleedkamer zitten”, klonk het.

Gebeld met moeder

“Toch vreemd dat die dief dan ook gebeld heeft met de moeder van M.E.”, aldus het parket. “Bovendien is op beelden te zien hoe hij op dat tijdstip richting de voetbalkleedkamer loopt.” De man zelf kwam niet opdagen voor zijn rechtszaak en werd dus bij verstek veroordeeld. De kans is groot dat hij verzet zal aantekenen.