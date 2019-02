Vocht en schimmel op muren sociale woning: bewoners vragen actie van Providentia Ook gemeentebestuur wil dat sociale huisvestingsmaatschappij problemen structureel oplost Robby Dierickx

18 februari 2019

16u21 0 Zemst Vocht in de muren, toiletten die om de haverklap niet doorspoelen en schimmel: het waslijstje met gebreken in de sociale woningen van Providentia in de wijk ‘Achter de Melkerij’ in Zemst is lang. Nochtans zijn de woningen amper zes jaar oud. “Behalve wat oplapwerk wordt er niets aan gedaan”, betreuren de bewoners. Volgens Providentia zijn er niet opvallend veel problemen.

Al zes jaar – meteen na de oplevering van het project – woont Ann de Jaeger met haar man en hun zevenjarige zoon in één van de sociale woningen van Providentia in de wijk Achter de Melkerij in Zemst. In de beginjaren verliep alles vlekkeloos, maar de laatste maanden duiken heel wat gebreken op. Vooral het vocht in de muren en de schimmelvorming baren Ann zorgen. “De exacte oorzaak is nog niet gekend, maar het staat vast dat het water afkomstig is van de badkamer”, doet ze haar verhaal. “Omdat vooral de muren in de kamer van mijn zoon aangetast zijn, slaapt hij sinds enkele dagen in de andere kinderkamer. Het is immers niet gezond om te slapen in een kamer met beschimmelde muren.”

De Jaeger stelde Providentia vorige week op de hoogte van het probleem, maar kreeg voorlopig nog geen reactie van de sociale huisvestingsmaatschappij. Ook de voorbije maanden liet de firma het volgens de bewoonsters na om gepast op te treden nadat de boiler in de keuken het liet afweten. “Door een scheur sijpelde er water uit het toestel, waardoor de keukenkasten meermaals onder water stonden”, aldus nog de bewoonster. “Na lang aandringen kwam een mecanicien eindelijk met een nieuwe boiler, maar het ging om een verkeerd model. Daardoor heb ik nog steeds geen warm water in de keuken. Daarnaast spoelen de toiletten om de haverklap niet door. Het voorbije half jaar is hier zeven keer een firma voor gekomen. Telkens wordt het probleem voor korte tijd opgelost, maar op een structurele oplossing is het nog altijd wachten.”

Juridisch staartje

De problemen doen zich niet alleen in de woning van Ann de Jaeger voor, maar ook in de andere flats zijn heel wat gebreken. Daarom vraagt oppositiepartij Open Vld het gemeentebestuur om alle klachten te verzamelen en te vervatten in een globale klacht tegen Providentia. “Bij gebrek aan accurate oplossingen moet de gemeente een juridische oplossing uitwerken”, klinkt het bij de liberalen. “Bovendien werden tal van bouwvoorschriften niet nageleefd. Ook dit moet grondig opgevolgd worden.”

Schepen van Woonbeleid Greta Lauwers (VLAM) kaartte het probleem de voorbije zes jaar – toen ze in de oppositie zat – meermaals aan en gaat nu met het schepencollege bekijken welke acties mogelijk zijn. “Want niet alleen in de wijk Achter de Melkerij verkeren de woningen van Providentia in een slechte staat”, weet ze. “Ook bij de andere projecten zijn er problemen. De sociale huisvestingsmaatschappij kiest er telkens voor om de brandjes te blussen, maar denkt daarbij nooit aan een structurele oplossing. Daar moet verandering in komen.”

Niet opvallend veel problemen

Volgens Leen Deraedt, directrice van Providentia, zijn er niet opvallend veel problemen in de woningen in de wijk. “Het gaat trouwens vooral om meldingen over verstoppingen van leidingen. Maar ook daar is weinig tot geen verschil in vergelijking met andere van onze projecten. Wat het vocht in de woningen betreft, hebben we nog maar pas een melding gehad. Men moet ons wel de tijd geven om te reageren. In verband met het niet-naleven van de bouwvoorschriften vraag ik me tot slot af over welke fouten men het heeft, want volgens ons is alles volgens de wet gebeurd.”