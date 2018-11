Vlaanderen sponsort groene deelwagen aan school De Pimpernel DBS

30 november 2018

10u17 0 Zemst Gemeentelijke basisschool De Pimpernel in Zemst-Laar gaat helemaal de groene toer op en beschikt binnenkort zelfs over een elektrische deelwagen.

Na de uitbreiding met bijna energieneutrale klassen, de aanleg van een speelweide en een hele resem aan energiebesparende maatregelen gaat De Pimpernel eerst ook zonnepanelen plaatsen. De school wil dit coöperatief aanpakken. Een lokale burgercoöperatie plaatst en onderhoudt de zonnepanelen op het schooldak en de school geniet vervolgens van de goedkopere zonnestroom.

Aan Eandis zal gevraagd worden om een laadpaal te plaatsen in de buurt van de zonnepanelen. Deze laadpaal maakt deel uit van het Vlaamse spreidingsplan voor elektrische laadinfrastructuur. Een parkeervak aan de laadpaal zal worden voorbehouden voor een elektrisch deelvoertuig. Dat voertuig wordt door de gemeente aangekocht met Vlaamse subsidies in het kader van de campagne Overal Stroomversnellers. Niet alleen de school, maar ook buurtbewoners kunnen dan via een online platform gebruik maken van deze deelwagen. De gemeente maakt momenteel een autodeelplan op, om na te gaan op welke manier het autodelen het beste uitgerold kan worden in de gemeente.