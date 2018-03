Vier jaar voor elektro-dieven 28 maart 2018

Drie Roemenen zijn tot vier jaar cel veroordeeld voor zeven inbraken. De mannen hadden het vooral gemunt op elektromateriaal en multimedia. Ze maakten voor tienduizenden euro's buit. De beklaagden sloegen niet alleen toe in de Carrefour in Zemst, maar ook in filialen in Schoten, Zwijndrecht, Gent en Westerlo. Ze pleegden ook een inbraak bij een elektrozaak in Kapellen en ondernamen een poging bij speelgoedwinkel Fun in Lier. De feiten vonden plaats tussen juni en september 2017. Ze werden ook meermaals gefilmd door de bewakingscamera's. Op 3 september werden Gheorghe C. (34) en Sorin N. (29) gearresteerd in de buurt van elektroketen Krëfel in Schoten. Misu C. (39) werd een dag later opgepakt. Ze bekenden de feiten. (NBA)