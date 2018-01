Vier jaar voor dolle bezoeker BLOSO-domein TWINTIGER VEROORDEELD VOOR ZINLOOS GEWELD TEGEN AGENT WOUTER HERTOGS

02u38 0 Zemst Een Brusselse twintiger is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 4 jaar voor zinloos geweld tegen een agent. De man zorgde voor problemen op het BLOSO-domein. Een agent die zijn identiteitskaart nakeek, kreeg 15 vuistslagen in het gezicht. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 850 euro.

Niet alleen was het geweld van afgelopen voorjaar extreem, maar ook nog eens onbegrijpelijk. Een dag later zou bij de dader, Hassan R., immers de enkelband die hij droeg na enkele eerdere veroordelingen - waaronder enkele voor geweldsdelicten - verwijderd worden.





"Pleegde hij daarom misschien de feiten? Vanuit een bepaald soort stress? Ik weet het niet", opperde zijn advocaat eerder. "Wat het motief ook mag zijn, dergelijke feiten zijn onvergeeflijk", repliceerde de rechter.





Nachtmerrie

Het BLOSO-domein is al jarenlang bekend als een van de plekken in onze regio waar jong en oud kunnen verpozen bij het water. In 2011 werd het park opgeschrikt door rellen waarbij 200 jongeren de politie bekogelden met projectielen, maar sindsdien was het veel rustiger in het domein. Toen een patrouille van de zone KASTZE op 16 mei naar het domein werd gezonden omdat er een 'incidentje' was, wisten ze dan ook niet in welke nachtmerrie ze zouden terechtkomen. Hassan R. was even daarvoor gaan wandelen in het domein. Hij belandde echter op een verboden terrein en de parkwachter vroeg hem naar een ander deel te gaan. Het gevolg? Een welgemikte vuistslag op het gezicht van de plichtsbewuste parkwachter.





De twee agenten arriveerden al snel bij het slachtoffer en trachtten de aanvaller - die nog steeds ziedend was - te kalmeren. Zoals de procedure het voorschreef vroegen ze eenmaal hij ietwat gekalmeerd was naar zijn identiteitskaart. In plaats van zich te identificeren deed hij echter iets wat de agenten niet zagen aankomen.





Vijftien vuistslagen

Hij viel onmiddellijk een van de agenten aan en deelde in een mum van tijd vijftien vuistslagen uit. De man stelde zich burgerlijke partij en deed zijn verhaal tijdens de behandeling van de zaak.





"Hij heeft mij gezicht letterlijk als boksbal gebruikt", klonk het. Naast een hersenschudding liep hij verschillende breuken in het aangezicht op. Ook op het mentale vlak werden diepe wonden geslagen. "Ik heb bij bepaalde situaties nog steeds angst nu."





R. moet daarom ook een schadevergoeding van 850 euro betalen aan de man. Of R. in beroep gaat tegen zijn veroordeling is nog niet bekend.