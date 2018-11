Verlichting voor fietsenstalling Pastorijstraat RDK

11 november 2018

18u15 0

De openbare fietsenstalling in de Pastorijstraat in Weerde, die sinds vorig jaar druk gebruikt wordt door de leerlingen van basisschool De Zonnewijzer, krijgt eerstdaags LED-verlichting. Het plaatsen van de LED-lampen is nodig, omdat uit de praktijk blijkt dat de omgevingsverlichting onvoldoende is om de fietsenstalling te verlichten. De lampen worden deze maand nog geplaatst. Dankzij de LED-lampen zal ook de ingang van kinderkribbe De Kaboutertuin beter verlicht worden.