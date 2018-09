Verkrachter en slachtoffer opnieuw een koppel 07 september 2018

02u47 0 Zemst Voor een twintiger uit Zemst is tien maanden cel gevraagd voor het slagen en de verkrachting van zijn ex.

Y.V.D. (30) lichtte op de zitting toe dat hij opnieuw een koppel vormt met het meisje. Ze zouden zo snel mogelijk willen gaan samenwonen. In maart vorig jaar boterde het alleszins niet meer tussen de twee. Toen hij ontdekte dat zij met een andere jongen berichten stuurde, werd V.D. woedend. Hij reed met haar naar het huis van zijn oma in Boortmeerbeek waar ze meerdere slagen moest incasseren. Hij dwong haar tot seksuele handelingen. Omdat de dertiger met een agressieprobleem kampt, durfde zij niet anders dan in te stemmen. V.D. bekende de slagen maar ontkende de verkrachting. Medische vaststellingen lieten daarentegen iets anders uitschijnen. V.D. riskeert 10 maanden cel en 800 euro boete alsook de ontzetting uit de rechten. Vonnis op 2 oktober.





(KAR)