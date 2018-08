Verdachten aangehouden bij controle 14 augustus 2018

02u41 0

Afgelopen weekend werd in Weerde een verdacht voertuig met buitenlandse nummerplaat door de politie van de zone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) gecontroleerd. De inzittenden, die in bezit waren van inbrekersmateriaal, hadden geen uitleg voor hun aanwezigheid. Ze werden aangehouden voor een grondige controle. Een van hen stond geseind. De bestuurder had ook geen rijbewijs.





(DBS)