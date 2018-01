Vandalen slaan wildspiegels kapot REFLECTERENDE PAALTJES MOETEN OVERSTEKENDE DIEREN TEGENHOUDEN DIMITRI BERLANGER

02u38 0 Foto Lukas François Verbruggen bij één van de vernielde wildspiegels langs de Humbeeksebaan. Zemst De wildspiegels langs de Humbeeksebaan, ter hoogte van het Bos van Aa, zijn het doelwit geworden van vandalen. Die hebben meerdere blauwe reflectoren op de paaltjes, die overstekend wild moeten waarschuwen voor naderend verkeer, kapotgeslagen. De wildspiegels stonden er nog geen jaar.

Het gemeentebestuur van Zemst gaf de Wildbeheereenheid Zennevallei vorige lente groen licht om op drie locaties in de gemeente wildspiegels te plaatsen. Eén van die locaties was de Humbeeksebaan in Zemst-Laar, waar ter hoogte van het Bos van Aa regelmatig dieren de weg oversteken. Uit studies blijkt dat wildspiegels het aantal overstekende dieren kunnen terugdringen, waardoor er ook minder aanrijdingen zijn. Zo'n spiegel bestaat uit een reflector op een houten paaltje, zeventig centimeter boven het maaiveld. Concreet weerkaatsen ze de lichtstralen van naderende auto's in de ogen van het wild. Ze werden uiteindelijk kort voor de zomer geplaatst, ook langs de Damstraat in Elewijt en de Zemstsesteenweg in Hofstade.





Langs de Humbeeksebaan werden in de voorbije jaren twee reeën doodgereden. "Geen enorm aantal, maar de wildspiegels werden dan ook vooral preventief geplaatst", zegt François Verbruggen, ondervoorzitter van Wildbeheereenheid Zennevallei. "Een aanrijding met een ree kan behoorlijk wat materiële schade veroorzaken, maar ook andere weggebruikers kunnen bij zo'n ongeval betrokken geraken. We kozen voor blauwe reflectoren omdat die kleur in de natuur niet voorkomt. Dat wakkert de alertheid van dieren aan en voorkomt gewenning."





Maar drie wildspiegels zijn intussen al aan vervanging toe. "Vernield door vandalen", zucht François. "Waarschijnlijk is het ergens tussen Kerstmis en Nieuwjaar gebeurd. De reflectoren werden duidelijk kapotgeslagen, vermoedelijk door gefrustreerde jongeren - ik denk niet dat volwassenen zich hiermee bezig gaan houden. Het is zonde, want ze stonden er nog maar pas. En het heeft ook heel wat voeten in de aarde gehad voor we toestemming kregen om de paaltjes te plaatsen." Een klacht zal de Wildbeheereenheid niet indienen. "Dat haalt toch niets uit, zonde van de tijd en moeite. De spiegels worden wel vervangen, al wacht ik nog even tot de 'frustratiedagen' voorbij zijn. (lachje) Het zal voor na de kerstvakantie zijn."





Extra spiegels

Het is de eerste keer dat François met soortgelijk vandalisme te maken krijgt. "We hebben wel al drie wildspiegels moeten vervangen omdat ze het maaiseizoen niet overleefd hadden. De reflectoren kosten zo'n 10 euro, en daar komt dan nog de prijs voor het paaltje bij. Niet onoverkomelijk, maar spijtig dat zoiets moet gebeuren." Al blijft de Wildbeheereenheid niet bij de pakken zitten. "We willen binnenkort ook nog wildspiegels langs de baan van Elewijt naar Eppegem plaatsen", besluit François.