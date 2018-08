Vandalen richten ravage aan bij FC Zemst 30 augustus 2018

Enkele vandalen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een ravage aangericht op en rond het voetbalveld van FC Zemst langs de Brusselsesteenweg. Getuigen zagen enkele jongeren, die voordien een feestje aan het bouwen waren in de buurt, rond de voetbalsite hangen en maanden hen aan om de site te verlaten. De zowat twintig jongeren zetten het daarbij op een lopen. Pas gisterochtend werd duidelijk wat ze aangericht hadden. "Ons kunstgrasveld lag bezaaid met afval, tafels en stoelen", zegt Jurgen Deman van FC Zemst. "Daarnaast trapten ze ook een deur van ons inkomlokaal in en sneuvelde in datzelfde lokaal ook een ruit. Dit wijst volgens ons niet alleen op vandalisme maar ook op een poging tot inbraak. Uiteindelijk is er wel niets gestolen."





Eind vorig seizoen kreeg ook FC Verbroedering Hofstade vandalen over de vloer. Daar werden flesjes en glas over het hele veld gegooid. (RDK)