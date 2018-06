Vanavond Vlaanderen Zingt 29 juni 2018

Op het Plein der Verdraagzaamheid in Zemst wordt vanavond Vlaanderen Zingt georganiseerd. Inwoners zijn vanaf 20 uur welkom om samen liedjes te zingen. Alle toeschouwers krijgen een krantje met de teksten van de populaire liedjes die tot het collectieve geheugen behoren. Het gemeenschappelijk zingen wordt vanop het podium in goede banen geleid. De opwarming met Wim Leys & band start om 20 uur. Om 21.15 uur kan iedereen meezingen met de grootste hits. De toegang tot het Plein der Verdraagzaamheid is gratis en ter plaatse zijn verschillende drank- en eetkraampjes. (RDK)