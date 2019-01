Vaartdijk ook in Zemst zone 30 Robby Dierickx

09 januari 2019

Omdat op de Vaartdijk in Mechelen al geruime tijd een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur geldt, wordt die maatregel nu ook doorgetrokken naar Zemst. Daar gold tot voor kort nog een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur, maar gezien het groot aantal fietsers en het ontbreken van een afgescheiden fietsinfrastructuur heeft het Zemstse schepencollege beslist om de maximumsnelheid ook op haar grondgebied te verlagen.