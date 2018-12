Uittredend burgemeester Bart Coopman: “Geen angst voor het zwarte gat” Robby Dierickx

28 december 2018

13u38 0 Zemst Door een monstercoalitie tussen Groen, sp.a, de lokale partij VLAM en zijn huidige coalitiepartner N-VA is Zemsts burgemeester Bart Coopman (CD&V) na Nieuwjaar zijn sjerp kwijt. En dat na twaalf jaar aan het hoofd van de gemeente te hebben gestaan. “Het is op een smerige manier gebeurd, maar dat is nu eenmaal het (politieke) leven”, aldus Coopman.

Dat hij zijn sjerp aan Veerle Geerinckx (N-VA) zou moeten afstaan, behoorde voor de verkiezingen van 14 oktober tot de mogelijkheden, maar dat Bart Coopman de komende zes jaar op de oppositiebanken moet zetelen, was toch een grote verrassing voor de Zemstenaars. “Maar ik heb me er relatief snel bij neergelegd”, aldus de uittredende burgemeester. “Dat is nu eenmaal het leven. Dat politiek soms smerig kan zijn, dat wist ik al. Maar wat hier gebeurd is, was heel smerig. Had ik dit op voorhand geweten, dan was ik misschien nooit in de politiek gestapt.”

Toch zal dit alles er volgens Coopman niet voor zorgen dat hij de komende legislatuur bij elk agendapunt op de gemeenteraad dwars zal liggen. “Als de nieuwe meerderheid het goed doet, dan zal ik zeker niet moeilijk doen om moeilijk te doen. Bakken ze er niets van, dan ga ik het wel hard spelen.”

Advocatenkantoor

Nu hij niet langer burgemeester is, krijgt Coopman uiteraard een pak meer vrije tijd. “Die is welgekomen, want ik ga het komende jaar een hoeve verbouwen in Zemst”, laat hij weten. “Daarnaast liggen er ook nog honderd boeken te wachten om gelezen te worden, net als vijftig platen die ik nog wil beluisteren. Daarnaast zal ik mijn advocatenkantoor – waarvoor ik de laatste jaren slechts twee uur per dag werkte – relanceren. In een zwart gat zal ik met andere woorden niet vallen (lacht).”

Of hij binnen zes jaar opnieuw een gooi naar de sjerp doet? “Dat is nog te vroeg om te zeggen, maar de kans is wel heel groot dat ik me dan opnieuw kandidaat stel voor de verkiezingen. Niet alleen om mijn partij te steunen, maar ook om de stem van mijn ontgoochelde kiezers te verdedigen.”