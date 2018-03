Uitbreidingswerken De Waterleest starten eerstdaags 30 maart 2018

03u06 0

In de paasvakantie start een aannemer met de uitbreidingswerken aan gemeenteschool De Waterleest. Die kampt al jaren met plaatsgebrek, maar krijgt er nu zes klaslokalen en een refter bij. Het leraarslokaal is al enige tijd een klaslokaal en twee klassen werden in containerunits ondergebracht. "Het plaatsgebrek zette zich zelfs door in de refter", zegt Koen Vandermeiren (CD&V), schepen voor Onderwijs. "De kinderen werden verdeeld over shiften om hun lunch op te eten." Daarom besliste het schepencollege om de gebouwen uit te breiden. Prijskaartje: 2,5 miljoen euro. Eind volgend jaar moeten de werken klaar zijn. (RDK)