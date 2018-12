Tweede Zemst for Life krijgt extra dag Opnieuw kruipen drie presentatoren in glazen huis en worden acties georganiseerd Robby Dierickx

18 december 2018

17u31 0 Zemst Donderdag om 16 uur wordt het startschot van de tweede editie van Zemst for Life gegeven. Op het plein voor GC De Melkerij kruipen opnieuw drie presentatoren in een glazen huis. Van daaruit zullen ze zestig uur radio maken. Rond het glazen huis worden tal van evenementen georganiseerd. De opbrengst gaat naar drie goede doelen.

101.000 euro: dat bedrag werd vorig jaar ingezameld tijdens de eerste editie van Zemst for Life. Reden te meer dus om dit jaar een tweede editie te organiseren. En die wordt niet alleen groter, maar zal ook een dag langer duren. Nu donderdag omstreeks 16 uur duiken drie presentatoren – Wout Calluy, Elise Chevalier en Dautzen Jaspers - opnieuw het glazen huis op het plein aan GC De Melkerij in. Niet voor 36 uur zoals vorig jaar, maar wel voor 60 uur. Zij zullen al die tijd live radio maken. Terwijl ze vorig jaar op Radio Randstad, de stadsradio van Mechelen te horen waren, krijgen ze nu hun eigen FM-frequentie (87,6 FM). Daardoor zullen ze de volledige zestig uur live te horen zijn in Zemst en omstreken.

“Het resultaat van vorig jaar overtrof onze stoutste verwachtingen”, zegt Karolien Calluy, secretaris van Zemst for Life. “Op voorhand hadden we op 30.000 euro gehoopt, maar we zamelden ruim drie keer zoveel in. Toch is het niet daarom dat we nu een tweede editie organiseren, maar wel omdat we bijzonder verrast waren door de warmte die hier vorig jaar voor ons glazen huis was. De sfeer was optimaal en dat willen we nu opnieuw beleven.”

Tim van Temptation

Nadat de drie presentatoren donderdag in hun glazen huis gekropen zijn, start de afterwork. Een sfeerband en een tafelgoochelaar zorgen voor de nodige ambiance. “Vrijdag starten we met de actie ‘warme scholen’”, aldus nog Karolien Calluy. “Een viertal scholen komt naar hier om de opbrengst van hun acties van de voorbije weken te overhandigen. Ze zullen kunnen genieten van een hapje en een drankje, en van een circusartiest. Om 20 uur is er de voetbalmatch tussen de vrouwen van FC Zemst en enkele BV’s, waaronder Tim van Temptation Island, acteur Christophe Stienlet, muziekgroep The Lighthouse en acteur Tristan Versteven. Aansluitend zijn er nog optredens van onder meer Buscemi, Charly and the Checkpoints en Radio Botanique.”

Zaterdag begint met een brunch voor tweehonderd personen, waarna er gewandeld kan worden. Op de kindernamiddag kunnen de jongsten zich uitleven. Voorts staan er nog optredens gepland. “De slotshow, waar het voorlopige eindbedrag bekendgemaakt zal worden, start om 20 uur”, gaat Karolien Calluy verder. “Het zal moeilijk worden om de 101.000 euro van vorig jaar te overtreffen, maar we hopen dat we toch een stevig bedrag aan de vzw Windkracht Zemst, Transplantoux en Missing You kunnen overhandigen. De voorbije weken werden niet minder dan zestig acties op poten gezet, wat aantoont dat de Zemstenaar ook dit jaar weer een warm hart heeft.”