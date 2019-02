Twee fietsbruggen over Zenne officieel geopend Robby Dierickx

20 februari 2019

15u43 0 Zemst De twee nieuwe fiets- en voetgangersbruggen over de Zenne in Zemst zijn woensdag officieel geopend. De bruggen maken deel uit van de fietssnelweg tussen Antwerpen en Brussel.

In augustus 2017 werd de bouw van de eerste fiets- en voetgangersbrug aan de Zenneweg in Eppegem afgerond en sinds eind vorig jaar kunnen fietsers en voetgangers ook via de tweede brug de Zenne oversteken. Tijdens de bouw van die tweede brug werd ook het bijhorende jaagpad afgewerkt. Woensdag werden beide bruggen officieel geopend. Ze maken deel uit van de belangrijke fietssnelweg tussen Antwerpen en Brussel.

Maar met de opening van de bruggen zit het werk er nog niet op, integendeel. Zo werd meteen het startschot gegeven van de werken voor de verbinding van de brug aan de Heidestraat richting Mechelen. Daarmee wordt de fietssnelweg verder aangelegd tussen de nieuwe fietsbrug en de stad. Daarnaast worden ook de fietspaden op de Brusselsesteenweg vernieuwd. Eind dit jaar moeten die werken afgerond worden.