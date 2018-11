Twee elektrische wagens voor gemeentepersoneel RDK

27 november 2018





De gemeente Zemst krijgt eerstdaags twee nieuwe elektrische wagens. Het was immers één van de doelstellingen van het gemeentelijk klimaatplan om het wagenpark zoveel als mogelijk te vergroenen. In de eerste plaats gebeurt dat met elektrische voertuigen. In maart werd al een eerste elektrische wagen in dienst genomen en eerstdaags volgen er nog twee auto’s. Eén zal gebruikt worden door de diensten in het gemeentehuis en één door de gemeentelijke werkmannen. Met de aankoop van deze twee voertuigen komt het alternatief wagenpark op drie elektrische voertuigen en twee bestelwagens op CNG.