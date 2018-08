Twee dertigers coördineren World Clean Up Day 29 augustus 2018

Op zaterdag 15 september neemt ook de gemeente Zemst deel aan de World Clean Up day, een dag waarop we allemaal de handen uit de mouwen steken om de straten, pleinen en bermen afvalvrij te maken. De actie in Zemst wordt gecoördineerd door twee inwoonsters. De dertigers krijgen daarbij de steun van de gemeente. "De dames hopen vijf procent van de bevolking, zowat 1.000 inwoners, warm te krijgen om mee afval te ruimen", zegt milieuschepen Koen Vandermeiren (CD&V). "Als gemeente gaan we hen logistiek steunen. Zo beschikken we al over een grondplan waarop alle deelnemers uit de verschillende straten vermeld staan. Het is fantastisch dat twee jonge inwoners hun schouders onder dit project zetten. We hopen dan ook dat de Zemstenaars massaal deelnemen aan de zwerfvuilactie." (RDK)