Tractorsluis Nedergemlaan op komst

21 november 2018

In de week van 17 december wordt de eerder aangekondigde tractorsluis ter hoogte van het kruispunt van de Weverstraat met de Nedergemlaan en de Begijnhofstraat in Eppegem geplaatst. Er komt een betonnen blok van twintig centimeter hoog. Daarnaast zal de gemeente de nodige signalisatie plaatsen om het gemotoriseerde verkeer tegen te houden tussen de Nedergemlaan en de Weverstraat. De ingreep verhoogt de leefbaarheid in de woonkernen van Weerde en Eppegem. Ook zullen fietsers die op de fietssnelweg F1 rijden gemakkelijker kunnen oversteken. Tot slot zullen de kruispunten op de Brusselsesteenweg in Eppegem ontlast worden. Dat laatste was nodig om de uitgang van de parking van de Colruyt aan te kunnen sluiten op de Brusselsesteenweg. Door die uitgang te verplaatsen, moet het verkeer dat de parking verlaat niet langer via de woonkernen rijden.

De tractorsluis wordt geplaatst op het laatste stukje van de Nedergemlaan, tussen de kruispunten met de Begijnhofstraat en de Goudvinkstraat. Doorgang naar de Weverstraat is dan niet meer mogelijk voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwvoertuigen. Uiteraard blijven alle woningen in de onmiddellijke buurt bereikbaar voor de hulpdiensten.