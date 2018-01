Tonnagebeperking op lokale wegen van kracht 24 januari 2018

Zemst Voortaan mogen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton die niet in Zemst moeten zijn alleen nog op de Humbeeksebaan, de Tervuursesteenweg, de Brusselsesteenweg, de Damstraat en de Elewijtsesteenweg rijden. Het schepencollege heeft zopas de eerste borden van de tonnagebeperking ingehuldigd. Plaatselijk zwaar verkeer mag wél nog gebruik maken van de lokale wegen.

Omdat het Zemstse schepencollege het beu is dat zware vrachtwagens steeds vaker op lokale wegen terechtkomen, werd in de zomer beslist om een tonnagebeperking in te voeren. "Door vrachtwagens van meer dan 3,5 ton uit de dorpskernen te weren, willen we de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid verbeteren", zegt mobiliteitsschepen Jan Verdoodt (CD&V). "Uiteraard mogen vrachtwagens die in de zone moeten laden en lossen wel nog door, net als zwaar verkeer waarvan de bedrijfszetel in Zemst ligt. Ook landbouwvoertuigen die meer dan 3,5 ton wegen mogen nog gebruik maken van de lokale wegen."





Manuele controles

Op de hoek van de Armstraat met de Brusselsesteenweg werd zopas het eerste verkeersbord voor de tonnagebeperking ingehuldigd. Voorlopig zal de politie nog manuele controles uitvoeren, maar in de toekomst worden mogelijk ANPR-camera's ingezet.





