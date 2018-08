Tom Van Ingelgom heeft provinciale titelambities in Langdorp 30 augustus 2018

Mountainbike

Zemstse mountainbikebelofte Tom Van Ingelgom strijdt komende zondag volop mee voor de provinciale titel op de technische omloop in Langdorp. Dat is eveneens de voorlaatste manche van de Flanders Cup maar daarin strijdt de jongeman van het KTM Bike Vision Team niet meer mee om de grote knikkers.





"Ik hoop om mee te kunnen doen voor het podium, want de vorm zit goed en ik heb nog superveel zin om te koersen. Als Vlaams-Brabander hoop ik uiteraard op de titel bij de beloften. In Langdorp ligt de omloop er zoals elk jaar mooi en zwaar bij, dus de uitslag zal zeker niet liegen. Ik reis dus met veel zin en motivatie af naar Langdorp dit weekend", opent Van Ingelgom gemotiveerd. "Ik heb ondanks het late moment in het seizoen nog een goed gevoel. Ik voel me nog steeds fris en de conditie verbetert nog zelfs. Mijn grootste concurrent op dit PK zal Kenneth Coomans worden. Hij reed ook behoorlijk sterk de laatste weken. Echter als ik een goede dag heb, moet ik met hem kunnen strijden om de titel. De laatste wedstrijd van de Flanders Cup is eind september in Ravels, maar daar ga ik normaal niet meer meedoen. Mijn laatste koers is de week voordien in Polen." (SVDL)