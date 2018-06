Tijdelijke herstelling Vredelaan start maandag 22 juni 2018

02u54 0 Zemst De voorlopige verbeteringswerken aan de Vredelaan in Weerde starten komende maandag. Het klein onderhoud komt er in afwachting van een grondigere heraanleg van de straat.

De Vredelaan is één van de weinige straten in Zemst die nog uit betonplaten in de kern bestaat. Her en der zijn de betonplaten echter verzakt en dringt een dringende ingreep zich op. Daarom heeft het schepencollege beslist om komende maandag met voorlopige verbeteringswerken te starten. Voor de tijdelijke hinder bij het korte onderhoud roept de gemeente op om actief het trage wegennet te gebruiken vanuit de aanpalende parkeermogelijkheden. De werken worden in afwachting van een definitieve heraanleg uitgevoerd. Voor die heraanleg werd ondertussen al een ontwerpbureau aangesteld.





"We zijn tevreden dat we op korte termijn iets kunnen doen aan de huidige staat van de Vredelaan", zegt schepen van Openbare Werken Veerle Geerinckx (N-VA). "Dit onderhoud is alvast een doorstart naar de grondige oefening die we hier willen maken. Van bewoners kregen we ondertussen al enkele goede tips in verband met de verkeersafwikkeling tijdens de grondige heraanleg. Dit geeft al aan dat er een draagvlak is en een goede betrokkenheid bij de grondige hertekening van deze straat." (RDK)