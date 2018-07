Tiende keer openluchtfilms 12 juli 2018

02u36 0

De tiende editie van de openluchtfilms wordt op dinsdag 24 juli op gang getrapt op het Plein van de Verdraagzaamheid in Zemst. Zes opeenvolgende dinsdagen kunnen inwoners er naar films kijken onder de sterrenhemel.





De eerste film is 'Patser'. Op 31 juli kunnen de inwoners op het binnenplein van de Schranshoeve in Eppegem dan weer naar 'The Greatest Showman' kijken. Nadien komen 'FC De Kampioenen Forever' (7 augustus op de weide in de Halve Steenstraat in Zemst-Laar), 'Wonder' (14 augustus op het grasplein aan d' Oude School in Weerde), 'Borg vs Mc Enroe' (21 augustus op het grasplein aan het Sportimonium in Hofstade) en 'Dunkirk' (28 augustus op het domein Heirweg I in Elewijt) nog aan bod. De films beginnen telkens rond 21.30 uur. Er is op elke locatie een voorraad stoelen, maar inwoners mogen ook hun eigen stoelen meenemen. De films zijn gratis. Bij slecht weer kunnen de films afgelast of indien mogelijk naar een binnenlocatie verplaatst worden. De laatste info verschijnt op de Facebookpagina van de dienst Vrije Tijd en Welzijn. (RDK)