Te weinig agendapunten? Gemeenteraad afgelast 24 januari 2018

De geplande gemeenteraad in Zemst van morgenavond gaat niet door. Er zijn te weinig agendapunten om de gemeenteraadsleden bij elkaar te roepen. Morgen zou normaal de eerste gemeenteraad van 2018 in het gemeentehuis van Zemst plaatsvinden, maar gisteren maakte de gemeente plots bekend dat er niet vergaderd zal worden. "We hadden te weinig punten om een volwaardige agenda op te stellen", zegt burgemeester Bart Coopman (CD&V). "Er waren alleen wat kennisgevingen. Onvoldoende dus om iedereen bij elkaar te roepen. Bovendien vonden we het onnodig om zitpenningen uit te reiken wanneer we niet over een volwaardige agenda beschikken."





Daardoor komen de gemeenteraadsleden pas op donderdag 22 februari voor het eerst in het nieuwe jaar opnieuw samen. Wettelijk is een gemeente wel verplicht om tien gemeenteraden per jaar te organiseren. "Maar het jaar is nog maar pas gestart, dus dat komt wel in orde", aldus nog burgemeester Bart Coopman. (RDK)