Te 'negatieve' Dieveweg heet voortaan Diepeweg 01 juni 2018

Zemst Voetweg Dieveweg aan de Bordekensstraat heet voortaan Diepeweg. Die naamswijzing kwam er na protest van omwonenden, omdat ze Dieveweg te negatief vonden.

"De voetweg aan de Bordekensstraat heet al jaar en dag Dieveweg, maar voor de buren viel die benaming pas op toen er onlangs naambordjes geplaatst werden", zegt Dirk Van Roey (N-VA), die als schepen bevoegd is voor de Trage Wegen. "We zijn momenteel samen met de provincie alle trage wegen aan het beborden. Omdat enkele omwonenden in een recent verleden dieven over de vloer hadden gekregen, vonden ze de benaming Dieveweg niet echt toepasselijk. Daarom hebben we binnen het schepencollege beslist om de naam te veranderen in Diepeweg. Ook de cultuurraad gaf inmiddels groen licht voor de naamsverandering. De bordjes werden al weggehaald en zullen volgend jaar vervangen worden door borden met de benaming Diepeweg." Daarnaast krijgen nog 37 andere voetwegen volgend jaar naamborden. (RDK)