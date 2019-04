Te kleine parking De Waterleest uitgebreid met overloopparking RDK

03 april 2019

De overloopparking op een gemeentelijk terrein aan de overzijde van de bestaande parking van sportzone De Waterleest in Eppegem is opgeleverd. Daarmee is het parkeerprobleem rond de voetbalaccommodatie, de skeelerpiste en de sporthal opgelost.

In de vorige legislatuur kreeg het toenmalige schepencollege van Zemst regelmatig klachten van sportclubs omdat de parking aan sportzone De Waterleest in Eppegem te klein was. Daarom werd gekozen voor een uitbreiding via een overloopparking op een gemeentelijk terrein aan de overzijde. Inmiddels is de overloopparking aan Kompenhof al enige tijd in gebruik en werd ze al goed ingeburgerd. Tijdens piekmomenten vinden hoe langer hoe meer bezoekers van de sportclubs de weg naar de uitwijkparking. Deze week werden de werken ook officieel opgeleverd.