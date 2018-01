TC De Wehzel overdonderd door padelsucces: derde terrein op komst 02u30 0 Lukas Voorzitter Hendrik Van den Bempt bij de twee huidige terreinen. Het derde terrein komt uiterst links. Zemst Nog geen jaar nadat tennisclub De Wehzel in Elewijt twee padelterreinen opende, is er al een derde veld op komst. Van de 570 tennisleden spelen er ondertussen ook al 150 de immens populaire sport. "We hadden nooit verwacht dat dit zo snel zo'n succes zou worden", zegt voorzitter Hendrik Van den Bempt.

Midden april vorig jaar huldigde tennisclub De Wehzel in Elewijt haar eerste twee padelterreinen officieel in. "In één jaar tijd zagen we ons aantal leden van 450 naar 570 stijgen. Maar liefst 150 van hen spelen op regelmatige basis een partijtje padel, een sport die overgewaaid komt uit Spanje en een mix tussen squash en tennis is. Door het hoge aantal leden is de druk op de twee terreinen groot. Vooral tussen 18 en 23 uur is het daardoor niet altijd evident om te spelen."





En dus opteert de club voor een derde terrein. "We hadden nooit verwacht dat we minder dan een jaar na de opening van de eerste twee padelvelden nu al een derde veld moesten bouwen", aldus nog Van den Bempt.





"Het is zeker niet onze bedoeling om nog meer leden aan te trekken, maar we willen onze huidige spelers wel de kans geven om voldoende te kunnen spelen. Er werd even overwogen om een overdekt terrein aan te leggen, maar dat is te duur."





De kostprijs van het derde padelveld bedraagt 43.000 euro. Voor de eerste twee terreinen kreeg de club steun van de gemeente. De opening van het derde veld is voor midden maart gepland. In april komt een speelster van de Spaanse nationale ploeg een demonstratie padel geven. (RDK)