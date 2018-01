Strandzone even dicht na overlast honden SPORT VLAANDEREN FLUIT BESLISSING VAN CENTRUMVERANTWOORDELIJKEN TERUG ROBBY DIERICKX

30 januari 2018

02u39 0 Zemst De strandzone in het domein van Sport Vlaanderen was de voorbije dagen - tot grote verbazing van bezoekers en de gemeente - gesloten voor alle gebruikers. Zonder enige communicatie ging de deur op slot. De centrumverantwoordelijken namen die beslissing om overlast van honden tegen te gaan. Door protest van bezoekers ging de strandzone gistermiddag toch opnieuw open.

Grote verrassing afgelopen vrijdag voor enkele omwonenden van het domein van Sport Vlaanderen (het vroegere Bloso-domein) in Hofstade toen ze plots voor gesloten deuren rond de strandzone stonden.





In de zomermaanden is die omheinde zone betalend, maar in de winter stonden de poorten altijd open. Tot eind vorige week.





Aan de ingang hing een papier waarop stond dat de strandzone voortaan gesloten is van 1 oktober tot 31 maart. Meer uitleg werd er niet gegeven.





len in het domein van Sport Vlaanderen en wandel daarbij normaal ook in de strandzone, maar vorige week was dat plots niet meer mogelijk", zegt Isabelle De Prins, die in Zemst woont. "Waarom? Geen idee. Alles gebeurde zonder enige vorm van communicatie. Heel jammer, want de strandzone is ideaal om te wandelen. Ook één van de speeltuinen is door deze maatregel niet langer toegankelijk."





Net als de vele bezoekers was ook het schepencollege van Zemst verrast door deze eenzijdige beslissing.





"We betreuren dat dit zonder overleg gebeurde", aldus burgemeester Bart Coopman (CD&V). "We hebben binnen het schepencollege dan ook beslist om contact op te nemen met Sport Vlaanderen om zo de exacte reden van deze maatregel te weten te komen. Daarnaast zullen we vragen of er geen andere mogelijkheden zijn dan de strandzone drastisch af te sluiten voor alle bezoekers in de wintermaanden."





Dat laatste is echter niet meer nodig, want gisteren liet Sport Vlaanderen weten dat de strandzone inmiddels heropend werd. "Het was een eenzijdige beslissing van de centrumverantwoordelijken om de zone af te sluiten", zegt woordvoerster Tanja Vanhoecke.





"Er is al enkele maanden overlast van loslopende honden en van klein vandalisme. Die problemen waren echter moeilijk onder controle te houden, waarop beslist werd om de hele zone te sluiten. Maar daar komen we nu op terug, want we kregen heel wat reacties van bezoekers. Het is fout om al onze bezoekers te straffen omdat enkelingen zich niet aan de regels houden. We gaan ondertussen wel op zoek naar alternatieven om de problemen op te lossen." Zo denkt Sport Vlaanderen aan de komst van een hondenlosloopweide en camera's om de overlast tegen te gaan. Hardleerse overtreders riskeren een GAS-boete. Isabelle De Prins, die ondertussen al een poll op Facebook gestart was om na te gaan hoeveel mensen een heropening wilden, is tevreden dat Sport Vlaanderen de strandzone opnieuw toegankelijk zal maken. "Fantastisch nieuws dat men terigkomt op die beslissing", besluit ze. Van begin april tot eind september is de strandzone bij mooi weer betalend. Dat is ondertussen al enkele jaren het geval nadat er in de lente van 2011 rellen uitbraken. Na die rellen werd ook de omheining rond de strandzone geplaatst.