Stookplaats Ontmoetingscentrum wordt gerenoveerd

16 november 2018

Om te vermijden dat de uitbaters, de klanten en de gebruikers van het Ontmoetingscentrum in Hofstade zonder verwarming komen te zitten tijdens de wintermaanden, gaat Eandis de stookplaats in opdracht van het gemeentebestuur renoveren. De huidige ketels zijn versleten en er komt één nieuwe, grotere ketel. Daarnaast wordt de luchtgroep geoptimaliseerd en wordt ook de brandveiligheid in en rond de stookplaats aangepakt. De werken starten op 3 december en duren tot en met 19 december. Van 3 tot 7 december zal de zaal niet bruikbaar zijn. Vanaf 8 december is de nieuwe ketel in werking en is de zaal opnieuw toegankelijk. De aannemer zal nog voor de afwerking zorgen, maar de hinder overdag zal slechts beperkt zijn.