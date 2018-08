Stilstaan- en parkeerverbod Ambroossteenweg 02 augustus 2018

Aan de kant van de onpare huisnummers in de Ambroossteenweg in Hofstade voert het schepencollege van Zemst een stilstaan- en parkeerverbod in. Daarmee wil de gemeente de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verhogen. Het is vooral tijdens de schoolpieken dat de verkeersdruk hoog is en er hinderlijk geparkeerd wordt in de omgeving van school Ter Berken. Met deze maatregel hoopt het gemeentebestuur die problemen nu op te lossen. Het stilstaan- en parkeerverbod geldt vanaf het kruispunt met de Graaf Cornetstraat tot aan de Tervuursesteenweg. (RDK)