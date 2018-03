Stijn Streuvelslaan dicht door waterlek 16 maart 2018

02u40 0

De Stijn Streuvelslaan in Eppegem is sinds gisterochtend dicht door een lek in de waterleiding tussen de Hoogbaan en de Steenweg op Zemstbos. De politie sloot de straat uit veiligheidsoverwegingen af. Het verkeer wordt omgeleid via de Stijn Streuvelslaan, Waenrodehof, Beekstraat, Brusselsesteenweg, Armstraat, Linterpoortenlaan en Spiltstraat. Verwacht wordt dat de straat tot na het weekend afgesloten zal blijven.





(RDK)