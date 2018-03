Steengoed wint eerste BK curling op Belgische bodem 27 maart 2018

03u04 0 Zemst Een Zemsts team heeft afgelopen weekend het Belgisch kampioenschap curling gewonnen, dat voor het eerst plaatsvond op eigen bodem. Ook Parijse en Keulense teams komen trainen in Elewijt.

Voorheen moesten de drie curlingclubs die ons land rijk is uitwijken naar Nederland voor hun Belgisch Kampioenschap. Sinds de opening van de eerste curlingbaan van het land in september in Zemst is dat niet meer nodig. "Het maakt de organisatie veel makkelijker. Doordat de verplaatsingen korter werden, konden we het BK over twee dagen spreiden", vertelt Dirk Heylen, secretaris van de Belgian Curling Association en lid van Curling Club Zemst.





Negen teams uit Zemst

Twaalf teams namen deel: negen uit Zemst, twee uit Turnhout en een uit Gent. Het Zemstse Steengoed, met Nils Béosier, Dirk Heylen, Wim Van Doninck en Kris Truyens, won. "Volgend seizoen hopen we met de bond een teamcompetitie te kunnen starten. Ook die wedstrijden zullen dan allemaal in Zemst plaatsvinden. Over twee à drie jaar komt er mogelijk wel een baan bij in Turnhout, als ze daar een groot nieuw schaatscomplex bouwen", zegt Heylen. Hoe dan ook zijn de curlingbanen erg dun gezaaid. "Teams uit Parijs en Keulen zijn al bij ons komen trainen, omdat dit voor hen het dichtstbij was. De sport zit wel in de lift, soms wordt curling zelfs op televisie uitgezonden. Sinds de opening in Zemst hebben we hier ook al 3.000 bezoekers over de vloer gehad voor initiaties of teambuildings."





(WVK)