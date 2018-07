Sportimonium zet volkssporten in de kijker 12 juli 2018

In het Sportimonium vond de Algemene Vergadering plaats van de European Traditional Sports and Games association. Een vijftigal afgevaardigden uit alle windstreken van Europa verzamelden zich er om de actuele situatie en de promotie van volkssporten te bespreken. "In de namiddag konden de afgevaardigden kennismaken met een reeks traditionele sporten uit Vlaanderen", zegt Erik De Vroede, woordvoerder van het Sportimonium. "Speciaal voor de gelegenheid kwamen de kruisboogschutters en de katapultschuttes naar Hofstade om hun sportdiscipline voor te stellen."





(VDBS)